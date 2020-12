Kolejne protesty przeciwko brutalności policji. Doszło do starć, zatrzymano ponad sto osób

W wielu miastach Francji w sobotę odbyły się protesty przeciw ustawie o globalnym bezpieczeństwie i przemocy policyjnej. W Paryżu doszło do starć demonstrantów z funkcjonariuszami. Zatrzymano ponad sto osób - poinformował szef francuskiego MSW Gerald Darmanin.

W Paryżu do starć doszło na bulwarze Sewastopol. Podpalono motocykl. Manifestanci przeszli z placu Chatelet do placu Republiki, gdzie policja użyła armatek wodnych. Kolumna manifestantów maszerowała ze sztandarem: "Utrzymać prawo do wolności, powstrzymać islamofobię".