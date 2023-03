Gwałtowne starcia w Rennes, przemarsz w Paryżu, gaz łzawiący w Nantes. Protesty nie słabną

We Francji trwają protesty przeciwko rządowej reformie emerytalnej. W czwartek doszło do gwałtownych starć protestujących z policją w Rennes i Nantes. Z kolei w Paryżu zorganizowano marsz.

W Rennes policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego w celu odparcia protestującego tłumu. W Lorient w Bretanii protestujący zaatakowali posterunek policji. Do starć pomiędzy demonstrantami a policją, która użyła gazu łzawiącego, doszło również w Nantes. Liczne demonstracje trwają w innych francuskich miastach.

Sekretarz generalny CFDT, jednej z najliczniejszych central związkowych we Francji , wezwał w czwartek do "poszanowania własności i niestosowania przemocy".

Niespokojnie było także w Bordeaux, gdzie doszło do starć demonstrantów z funkcjonariuszami policji. Protestujący podpalili kosze na śmieci, policja w odpowiedzi użyła gazu łzawiącego. W mieście, według władz, protestowało ponad 18 tysięcy osób.

Niespokojny przemarsz przez Paryż

Mimo to na trasie, już na placu Republiki, doszło do napięć. Uszkodzone zostały witryny sklepowe, wejście do popularnej sieci fast food oraz billboardy reklamowe. Policja użyła gazu łzawiącego.