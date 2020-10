"Ustawa spowoduje, że dzieci nie będą miały ojca". Demonstracje na ulicach francuskich miast

W około 60 francuskich miastach odbyły się manifestacje przeciwników nowej ustawy o bioetyce, która ma rozszerzyć dostęp do technik wspomaganego rozrodu i przedłużyć termin legalnego przerywania ciąży. - Ta ustawa przyspieszy legalny wynajem matek surogatek i zmieni dziecko w towar jak każdy inny - argumentowała jedna z uczestniczek protestu.

Do protestów wezwało stowarzyszenie "Manif pour tous" ("Manifestacja dla wszystkich"), które powstało siedem lat temu w odpowiedzi na wprowadzaną wtedy ustawę "Małżeństwo dla wszystkich", pozwalającą na śluby jednopłciowe.

"Sprzeciwiam się przede wszystkim usunięciu klauzuli sumienia"

- Każde pokolenie chciało od nowa budować świat, my nie możemy dopuścić, by się rozpadł - mówiła z trybuny młoda działaczka "Manif pour tous", nawiązując do słów Alberta Camusa. Tłum odpowiadał, powiewając chorągiewkami z napisem: "Wolność, równość, ojcostwo".