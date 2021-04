"Haniebna obstrukcja". Trzy tysiące poprawek przeciw "prawu do wolnego i wybranego końca życia"

Francuska prawica złożyła ponad trzy tysiące poprawek do projektu ustawy o terminacji życia przez lekarza na życzenie pacjenta cierpiącego na nieuleczalną chorobę. - To poważna przeszkoda, która uniemożliwi Zgromadzeniu Narodowemu debatę na ważny temat społeczny - ocenił jeden z autorów projektu. Większość poprawek zgłosili deputowani z partii Republikanie.

Spośród ponad 3 tysięcy poprawek 2,3 tysiąca pochodziło od deputowanych Republikanów sprzeciwiających się ustawie ustanawiającej "prawo do wolnego i wybranego końca życia", jak głosi projekt ustawy deputowanego Oliviera Falorniego z grupy Libertes et Territoires.

"Haniebna obstrukcja"

- To poważna przeszkoda, która uniemożliwi Zgromadzeniu debatę na ważny temat społeczny - powiedział agencji AFP Olivier Falorni, którego projekt został zaakceptowany w całości w środę przez parlamentarną komisję do spraw prawa.

Ustawie o eutanazji zdecydowanie sprzeciwia się Kościół katolicki we Francji

Ustawie o eutanazji zdecydowanie sprzeciwia się Kościół katolicki we Francji Shutterstock

Inicjator zmian w prawie, Olivier Falorni, podkreśla, że jego projekt ustawy dotyczy "kwestii egzystencjalnych". Przyznanie obywatelom doznającym cierpienia w związku z nieuleczalną chorobą prawa do zadecydowania o terminacji życia wspomaganej medycznie pozwoliłoby w przyszłości skończyć ze społeczną hipokryzją wyrażającą się na przykład wyjazdami do Belgii, by tam dokonać dozwolonej prawem eutanazji.