Francja chciała karać za rozpowszechnianie wizerunku policjantów. Zmiana planów pod wpływem protestów

Podczas sobotnich protestów doszło do starć

W sobotę przez Francję przetoczyły się demonstracje przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie. Protest w Paryżu przebiegał początkowo spokojnie, ale pod koniec dnia doszło do starć demonstrantów z policją, która użyła armatek wodnych w rejonie placu Bastylii. Również w innych miastach dochodziło do przemocy.

"Dostrzegamy, że istnieją wątpliwości"

Czterej policjanci postawieni w stan oskarżenia w związku z atakiem na czarnoskórego producenta muzycznego

Trójka policjantów przyznała, że "ciosy, jakie zadała Zeclerowi i dziewięciu osobom przebywającym w studiu nagrań, były nieuzasadnione"

Prokurator wyjaśnił, że trójka oskarżonych policjantów przyznała, iż "ciosy, jakie zadała Zeclerowi i dziewięciu osobom przebywającym w studiu nagrań, były nieuzasadnione". Policjanci tłumaczyli, że ich działania "wynikały ze strachu i paniki, jaka nimi owładnęła, gdy znaleźli się w studiu Michela Zeclera", otoczeni przez jego współpracowników. Stanowczo odrzucili jednak oskarżenia muzyka, że kierowali pod jego adresem rasistowskiego okrzyki - zaznaczył prokurator. Zecler podał do wiadomości publicznej, że bijący go policjanci nazywali go "brudnym czarnuchem". Również jeden z młodych pracowników studia zeznał, że usłyszał takie słowa pod swoim adresem.

Do pobicia czarnoskórego producenta muzycznego doszło przed tygodniem, w sobotę. Michel Zecler, który wieczorem szedł ulicą bez maski, widząc radiowóz, wycofał się do swego studia muzycznego, znajdującego się w pobliżu, by uniknąć mandatu. Policjanci weszli za nim do budynku, gdzie pobili zarówno Zeclera, jak i jego kolegów.