"Krytyczny moment" Macrona. We Francji głosowanie nad wotum nieufności dla rządu

W czwartek rząd Francji zdecydował się skorzystać z artykułu 49.3 konstytucji, który daje mu możliwość przyjęcia reformy emerytalnej bez poddawania jej projektu pod głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, izbie niższej parlamentu. Tego samego dnia wieczorem w wielu miastach wybuchły protesty. W niektórych miejscach podpalano samochody i kosze na śmieci, niszczono przedmioty użytku publicznego. Manifestanci zablokowali obwodnicę Paryża, dworzec w Tulonie i Bordeaux. W stolicy policja użyła gazu łzawiącego, by rozpędzić demonstrantów na Placu Zgody, gdzie zebrało się około siedem tysięcy osób.

"Macron stoi w obliczu krytycznego momentu"

W piątek deputowani centrowego ugrupowania Liot zapowiedzieli złożenie "międzypartyjnego" wniosku o wotum nieufności dla rządu, który poparła radykalnie lewicowa partia Nupes. Decyzja rządu o skorzystaniu z art. 49.3 "to apogeum zaprzeczenia demokracji (...) i lekceważenie dla naszych instytucji" - napisano we wniosku Liot. Drugi wniosek złożyła skrajnie prawicowa formacja Marine Le Pen Zjednoczenie Narodowe (RN), która ogłosiła, że reforma systemu emerytalnego jest "niesprawiedliwa i niepotrzebna".

Biuro Macrona w niedzielny wieczór poinformowało, że prezydent wezwał przewodniczących Senatu i Zgromadzenia Narodowego. Przekazał im, że chce, aby reforma emertytalna doszła do "końca demokratycznego procesu". Do upadku francuskiego rządu niezbędne jest, aby za wotum nieufności zagłosowała absolutna większość deputowanych (287 głosów), co jest mało prawdopodobne, zwłaszcza że rząd poprą prawdopodobnie posłowie centroprawicowej partii Republikanie - prognozuje AFP.