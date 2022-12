Macron wygłosił orędzie noworoczne. "Będziemy niezłomnie stali przy Ukrainie aż do jej zwycięstwa"

Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił w sobotę orędzie do narodu z okazji Nowego Roku. Zapowiedział, że w nadchodzącym roku Francja będzie niezłomnie stała przy Ukrainie aż do jej zwycięstwa.

- Moi drodzy rodacy, chcę w waszym imieniu zwrócić się do naszych ukraińskich przyjaciół - szanujemy was i podziwiamy. Wasza walka za niepodległość waszego narodu jest heroiczna i to nas inspiruje. W nadchodzącym roku będziemy niezłomnie stać u waszego boku. Będziemy was wspierać aż do zwycięstwa i razem zbudujemy sprawiedliwe i trwałe państwo - zapowiedział francuski prezydent Emmanuel Macron w telewizyjnym orędziu. - Liczcie na Francję i liczcie na Europę - dodał.