Emmanuel Macron przeprosił Algierczyków, którzy walczyli w wojnie o niepodległość po stronie Francji

Prezydent Francji Emmanuel Macron przeprosił w poniedziałek w imieniu Francji Algierczyków walczących u boku Francuzów w wojnie o niepodległość Algierii w latach 1954-1962. Harkis, jak nazywano francuskich żołnierzy pochodzenia arabskiego, byli zmuszani do walki przeciw własnemu narodowi. - Nigdy o was nie zapomnimy - oświadczył Macron. Przyznał, że Francja nie wywiązała się ze swoich obowiązków wobec harkis.

- W imieniu Francji zwracam się do harkis i ich dzieci donośnym głosem. Republika ma wobec nich dług. Kombatantom pragnę wyrazić naszą wdzięczność - oświadczył Macron. - Nigdy o was nie zapomnimy - dodał. Zwrócił się także do żołnierzy, którzy zostali "opuszczeni" przez Paryż, ich rodzin, które trafiły do obozów i więzień oraz wszystkich tych, których wyparły się francuskie władze. - Proszę o przebaczenie. Nie zapomnimy o was - powiedział Macron.