Macron broni opinii w sprawie niezaszczepionych

Być obywatelem to mieć prawa i obowiązki - powiedział podczas konferencji prasowej w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron. Tym samym podtrzymał swoje słowa, które padły w czasie wywiadu udzielonego wcześniej dziennikowi "Le Parisien". Macron powiedział w nim, że uważa "niezaszczepionych przeciw koronawirusowi za nieodpowiedzialnych i nie są oni dla niego obywatelami".

- Być obywatelem to mieć prawa i obowiązki. To przede wszystkim obowiązki. Pojęcie wolności, którym niektórzy z naszych rodaków wymachują dziś, mówiąc: "Mam wolność, by się nie szczepić", zatrzymuje się tam, gdzie wolność drugiego jest krępowana, gdzie życie drugiego jest zagrożone – podkreślił prezydent.