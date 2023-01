Macron nie wyklucza, że Paryż wyśle czołgi Leclerc do Ukrainy

Emmanuel Macron, prezydent Francji, powiedział podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Paryżu, że nie wyklucza wysłania czołgów Leclerc do Ukrainy - podał Reuters.

Na spotkaniu w piątek w amerykańskiej bazie wojskowej w niemieckim Ramstein przedstawiciele 50 krajów wspierających Ukrainę dyskutowali o możliwościach pomocy militarnej. Nie udało im się dojść do porozumienia w sprawie dostawy czołgów Leopard do Ukrainy. USA i inni sojusznicy spodziewali się, że Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2 i pozwolą jako państwo-producent tych wozów bojowych także innym krajom na to samo.