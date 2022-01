Poseł popiera paszporty szczepionkowe, jego samochód i garaż spłonęły. Premier obiecuje ukaranie sprawców

- Osoby sprawujące władzę publiczną, wyłonione w powszechnych wyborach, są symbolem demokracji, która w tej chwili jest zagrożona - powiedział we wtorek Jean Castex, nawiązując do członka Zgromadzenia Narodowego Pascala Boisa, którego samochód i garaż spłonęły w zeszłym tygodniu w Chambly w północnej części aglomeracji Paryża.

Na ścianach domu polityka wymalowano sprayem napisy "Vote No". W ostatnim czasie podobne słowa zostały wymalowane na ścianach biura innej deputowanej prezydenckiej partii LREM, Carole Bureau-Bonnard w Noyon, także w północnej części Paryża.

Oznacza to, że 15 stycznia paszporty sanitarne osób niezaszczepionych dawką przypominającą szczepionki przeciwko koronawirusowi nie stracą ważności, jak zapowiadał wcześniej rząd. Dostęp do miejsc publicznych i transportu dalekobieżnego nadal będzie możliwy również po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, co wykluczała rządowa ustawa.