Kara pieniężna za nieodwołaną wizytę u lekarza. "Mechanizm odpowiedzialności"

W sobotę francuski premier Gabriel Attal zapowiedział, że projekt ustawy w tej sprawie zostanie skierowany do parlamentu. Kara ma wynosić 5 euro, czyli w przeliczeniu około 21 zł, a rząd chciałby, żeby zaczęła obowiązywać od 1 stycznia kolejnego roku. Premier Attal przyznał, że według szacunków rocznie z powodu osób, które nie odwołują wizyt, przepada ich aż 27 milionów. - Nie możemy na to pozwalać - podkreślił, cytowany przez "Le Monde".

Opłata za nieodwołanie wizyty u lekarza

Według francuskiego premiera wprowadzenie opłaty za nieodwołanie konsultacji lekarskiej doprowadzi do uwolnienia 15-20 milionów wizyt dla innych czekających w kolejce pacjentów. Attal podkreślił, że takie prawo stanowiłoby "mechanizm odpowiedzialności". Koszt ponosiłaby każda osoba, która nie pojawi się na umówionej wizycie albo odwoła ją mniej niż 24 godziny przed planowanym czasem. To lekarz ma zdecydować, czy powód, jaki poda wtedy pacjent, jest wystarczający do nieponiesienia przez niego opłaty - opisuje "Le Monde". Nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób miałoby być pobierane 5 euro.