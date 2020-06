"Poważny" pożar na francuskim okręcie podwodnym o napędzie nuklearnym

Na francuskim okręcie podwodnym o napędzie nuklearnym, zacumowanym w porcie w Tulonie nad Morzem Śródziemnym, wybuchł w piątek pożar. - Ogień jest pod kontrolą, ale nie został jeszcze do końca ugaszony - poinformowały po południu lokalne władze. Nikt nie został ranny.

Źródło w ministerstwie do spraw sił zbrojnych Francji podało, że chodzi o okręt SNA Perle. Szefowa resortu Florence Parly pojedzie do Tulonu tak szybko, jak to będzie możliwe - przekazała agencja Reutera.