Francuski parlament wzywa do potępienia "ludobójstwa" w Sinciangu. Chiny protestują

Niewiążąca rezolucja przyjęta w czwartek przez niższą izbę francuskiego parlamentu wzywa rząd w Paryżu do potępienia "zbrodni przeciw ludzkości i ludobójstwa" w Sinciangu. Zarzuca władzom Chin, że zmuszają Ujgurów do pracy, stosują wobec nich powszechny nadzór, tortury, przemoc seksualną, masowe internowania oraz dążą do wykorzenienia ich kultury i tożsamości.