"Godna pożałowania". Francja potępia Irańczyków za wystrzelenie rakiety

To było niezgodne z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ - oświadczyło francuskie MSZ, odnosząc się do czwartkowego komunikatu władz w Teheranie informującego o wystrzeleniu rakiety nośnej z satelitą. Paryż uznał, że utrudni to toczące się rozmowy w sprawie reaktywacji umowy nuklearnej Zachodu z Teheranem z 2015 roku.