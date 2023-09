Poszukiwania nastoletniej Liny we Francji. Nie dotarła na spotkanie z chłopakiem

Trwają poszukiwania 15-letniej Liny, która w sobotni poranek opuściła rodzinny dom w Plaine we Francji. Miała spotkać się ze swoim chłopakiem. Na spotkanie jednak nie dotarła. Od tamtej pory nie dała znaku życia - informują francuskie media. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów.

Nastolatka wyszła z domu w sobotę około godziny 11:20. Udała się w stronę stacji kolejowej w Saint-Blaise-la-Roche, oddalonej o około trzy kilometry od jej domu w Plaine, by dotrzeć pociągiem do Strasburga na spotkanie ze swoim chłopakiem. Jednak - według ustaleń śledczych - nie wsiadła do pociągu.