Afera po wycieku "seksualnych" materiałów o polityku. Rosjanin i jego partnerka zatrzymani

Nowe informacje w sprawie opublikowania materiałów o "charakterze seksualnym" z rzekomym udziałem francuskiego polityka Benjamina Griveaux, co doprowadziło do jego rezygnacji z kandydowania na mera Paryża. Policja zatrzymała Alexandrę de Taddeo, partnerkę Piotra Pawlenskiego, który przyznał się do ujawnienia materiału wideo.