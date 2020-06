Ma wyrwane pazury i zęby spiłowane do dziąseł. Policja zabrała lwa z cyrku

"To zwierzę bardzo cierpiało"

- Pazury tego lwa zostały wyrwane, a jego zęby zostały ścięte i opiłowane do dziąseł. To zwierzę bardzo cierpiało. Wygląda gorzej niż lwy z ogrodów zoologicznych w strefach wojennych - powiedziała Muriel Arnal z organizacji One Voice zajmującej się prawami zwierząt. Dodała, że ​​organizacja śledzi cyrk od lat, ale powtarzające się skargi do władz na traktowanie tamtejszych zwierząt nie doprowadziły do ​​żadnego działania.