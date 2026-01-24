Logo strona główna
Świat

Policja ostrzegała Luwr na kilka tygodni przed włamaniem

Luwr
Co mogło stać się z klejnotami, skradzionymi z Luwru?
Źródło: TVN24
Paryska policja poinformowała w poufnym raporcie, że na półtora miesiąca przed kradzieżą klejnotów koronnych z Luwru ostrzegała muzeum, że środki bezpieczeństwa są przestarzałe i niedostosowane - podał w piątek dziennik "Le Monde".

Policyjni eksperci na półtora miesiąca przed włamaniem między innymi wyrażali zaskoczenie "przestarzałym" pomocniczym wyposażeniem informatycznym, którym dysponowali pracownicy w głównym punkcie kontrolnym i punktach obejmujących poszczególne strefy muzeum.

Uznali też, że liczba ekranów była niewystarczająca w stosunku do liczby kamer, a oprogramowanie tych ostatnich było niekompatybilne - jedne z nich są cyfrowe, a inne analogowe.

Sam punkt kontrolny wydawał się autorom raportu za mały, by sprostać większemu kryzysowi, przy którym niezbędna byłaby centralizacja całego wyposażenia.

Z Luwr skradziono klejnoty koronne
Z Luwr skradziono klejnoty koronne
Źródło: PAP/EPA

Włamanie do Luwru

Jak przypomina "Le Monde", w przypadku włamania z 19 października 2025 roku dużą rolę odgrywała kwestia kamer. Po włamaniu urząd IGAC, prowadzący nadzór w instytucjach kultury, uznał, że główny punkt kontrolny w Luwrze był zbyt przestarzały. Nie umożliwiał bowiem oglądania na ekranie obrazu ze wszystkich kamer umieszczonych w ważnych miejscach. Zgadza się to z tym, co wynika z policyjnego raportu.

Obrazy były przesyłane, ale nie wszystkie były oglądane w czasie rzeczywistym, co sprawiło, że podczas włamania "stracono cenne minuty". Zabrakło zaledwie 30 sekund, by funkcjonariusze ochrony bądź policji uniemożliwili sprawcom włamania ucieczkę spod muzeum.

Galerie d'Apollon w Luwrze
Skok na Luwr. Kolejna osoba z zarzutami
wpis_luwr
Kradzież w Luwrze uchwycona na kamerach. Pokazali nagranie z monitoringu
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Co ze śledztwem po kradzieży w Luwrze? "Wszystko jest możliwe"

Raport paryskiej policji to niejedyny dokument, który ujawnia, że środki bezpieczeństwa w Luwrze były niedostateczne i że muzeum było o tym ostrzegane. "Le Monde" podawał wcześniej, że jedna z firm jubilerskich sporządziła w przeszłości raport, w którym wskazała na słaby punkt - drzwi balkonowe w Galerii Apolla (Galerie d'Apollon).

Właśnie w tej galerii znajdowały się klejnoty koronne i właśnie przez te drzwi balkonowe weszli włamywacze, wykorzystując podnośnik ustawiony na ulicy.

Wartość zrabowanych 19 października 2025 r. ośmiu klejnotów koronnych ocenia się na 88 milionów euro. Domniemani sprawcy włamania zostali ujęci, ale klejnotów dotąd nie odnaleziono.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

