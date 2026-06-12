Francja żegna zamordowaną 11-latkę

Pogrzeb 11-letniej Lyhanny w miejscowości Fleurance Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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W piątkowej uroczystości na cmentarzu w miejscowości Fleurance na południu Francji wzięło udział kilkaset osób. W samym pochówku uczestniczyła wyłącznie rodzina 11-letniej dziewczynki.

Podczas uroczystości zabrał głos mer Gregory Bobbato. - Nie żegnamy symbolu, lecz Lyhannę - dziecko, które miało 11,5 roku - powiedział.

Na budynku merostwa Fleurance flagi opuszczono na znak żałoby. Dziewczynka chodziła do szkoły w tej miejscowości. Na apel stowarzyszenia merów departamentu Gers przed niektórymi merostwami zebrali się w piątek mieszkańcy. Jak wyjaśnił szef stowarzyszenia Michel Baylac, ten gest miał pokazać jedność z bliskimi Lyhanny bez naruszania spokoju rodziny.

Sprawa 11-letniej Lyhanny wstrząsnęła Francją

Lyhanna zaginęła pod koniec maja, a po sześciu dniach poszukiwań znaleziono jej ciało. Podejrzanym w sprawie śmierci Lyhanny jest 41-letni mężczyzna, którego córka była koleżanką dziewczynki. Mimo licznych skarg i sygnałów, że mógł się on dopuścić napaści seksualnych wobec nieletnich, nie został wcześniej zatrzymany.

Sprawa 11-letniej Lyhanny wstrząsnęła Francją Źródło zdjęcia: Reuters

Sprawa ta wywołała falę oburzenia z powodu błędów wymiaru sprawiedliwości i straconej szansy na zapobieżenie tragedii. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyznał w środę, że doszło do ewidentnych nieprawidłowości.

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