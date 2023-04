Macron wygłosił orędzie, bronił swojej decyzji. W największych miastach Francji zamieszki

Prezydent Francji w wygłoszonym orędziu telewizyjnym bronił swojej reformy emerytalnej. Wyjaśnienia nie przekonały jednak polityków opozycji ani związkowców. W największych miastach Francji doszło zaś do zamieszek.

Zamieszki we Francji

Zamieszki we Francji Teresa Suarez/PAP/EPA

Le Pen: Macron "odwrócił się do Francuzów plecami"

"Prezydent ponownie zdecydował się odwrócić do Francuzów plecami i zignorować ich cierpienie" – skomentowała poniedziałkowe orędzie głowy państwa liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen .

Przemówienie głowy państwa to "katalog pobożnych życzeń" – ocenił z kolei prezes partii Republikanie Eric Ciotti. Za "całkowicie oderwane od rzeczywistości" – uznał wystąpienia prezydenta lider skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon. Polityk dodał, że Macron "zakłada kradzież dwóch lat wolności" obywateli, podwyższając wiek przejścia na emeryturę z 62 do 64 lat, co zakłada rządowa reforma emerytalna.