Po ataku nożownika zatrzymało się jej serce. Nie żyje 14-letnia uczennica

W czwartek lokalne władze poinformowały o ataku nożownika, do którego doszło tego samego dnia w Souffelweyersheim we wschodniej Francji, niedaleko Strasburga. Ranne zostały dwie dziewczynki - w wieku 6 i 11 lat. 11-latka została ugodzona nożem przed budynkiem szkoły, 6-latka w pobliskim parku - przekazał "Le Monde". Obie trafiły do szpitala z "powierzchownymi obrażeniami" i opuściły go wieczorem - podała prokuratura w Strasburgu. Podejrzany został zatrzymany.