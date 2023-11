Odciął skrzydłem samolotu głowę skoczka. Zapadł wyrok w sprawie pilota

Do tragicznego wypadku doszło w lipcu 2018 roku. 40-letni doświadczony skoczek spadochronowy Nicolas Galy, uprawiający sport nazywany wingsuiting, wraz z innymi skoczkami wyskoczył z małego samolotu pilotowanego przez Alaina C. Tuż po skoku, na wysokości około 4 km nad ziemią, skrzydło maszyny uderzyło go, odcinając mu głowę. We wtorek w sądzie w Montauban na południu Francji zapadł wyrok w sprawie.