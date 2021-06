Skrajna prawica przegrywa, partia Macrona daleko. Le Pen mówi o "obywatelskiej katastrofie"

Republikanie zwyciężyli w pierwszej turze wyborów departamentalnych i regionalnych we Francji - wynika ze wstępnych szacunków. Według badania IPSOS uzyskali oni 27,2 procent głosów, wyprzedzając Zjednoczenie Narodowe Le Pen z 19,3 procent głosów.

Francuzi wybierali w niedzielę 1757 przedstawicieli do władz regionów i 4108 przedstawicieli władz departamentów sprawujących urząd przez sześć lat.

W wyborach zanotowano rekordowo niską frekwencję wyborczą. Według exit polls Instytutu Elabe i SFR Business w wyborach nie wzięło udziału aż 68,5 proc. wyborców z ponad 40 milionów osób uprawnionych do głosowania.

- Mogę tylko ubolewać nad tą obywatelską katastrofą, która w bardzo dużym stopniu zdeformowała wyborczą rzeczywistość i dała mylne wyobrażenie o układzie sił politycznych - stwierdziła Marine Le Pen, szefowa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. - Jeśli chcecie, by coś się zmieniło, wyjdźcie i zagłosujcie - dodała.

Sondażowe wyniki

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że - w przypadku potwierdzenia wyników - dla Zjednoczenia Narodowego Le Pen oznacza to spadek poparcia w całym kraju o ponad 7 punktów procentowych w porównaniu z ostatnimi wyborami w 2015 roku. Według Exit polls instytutu Ifop dla dziennika "Le Figaro" i stacji TF1/LCI, Republikanie uzyskują 28,7 proc., natomiast ugrupowanie Le Pen - 18,9 proc.

Jeśli te wyniki się potwierdzą, to oznaczać to będzie, że Republikanie zdobędą większą władzę w regionach, niż w wyborach 2015 roku. Natomiast obóz prezydenta Macrona potwierdziłby swoją niezdolność do wygrywania w wyborach regionalnych i tworzenia tam struktur dla partii prezydenckiej.