Cel koalicji Macrona to 289. Pierwsza tura wyborów parlamentarnych we Francji

Ruszyła pierwsza tura wyborów parlamentarnych we Francji. Lokale wyborcza są czynne od godziny 8 do 19 lub 20, w zależności od miasta. Druga tura wyborów za tydzień 19 czerwca. W sondażach prowadzą dwie koalicje: prezydencka i lewicy.

W wyborach startuje 15 ministrów

Kandydat może wygrać wybory w pierwszej turze, ale nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga ponad 50 proc. głosów w danym okręgu i poparcia co najmniej 25 proc. zarejestrowanych wyborców. Tylko czterech kandydatów wygrało wybory w pierwszej turze w wyborach w 2017 roku. Każdy kandydat, który zdobędzie poparcie co najmniej 12,5 proc. zarejestrowanych wyborców, może awansować do drugiej tury, co oznacza, że może sie w niej zmierzyć dwóch, trzech lub więcej kandydatów.