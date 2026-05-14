Zazdrość powodem incydentu w samolocie? Tak twierdzi autor książki o Macronach Oprac. Paulina Borowska

W środę do sprzedaży trafiła książka autorstwa dziennikarza magazynu "Paris Match" Floriana Tardifa "Un couple (presque) parfait", czyli "Para (prawie) idealna". Tardif pisze w niej między innymi o incydencie, do którego doszło w maju 2025 roku w Wietnamie. Kamery zarejestrowały wówczas moment, w którym tuż przed wyjściem prezydenta Macrona z żoną Brigitte z samolotu widać dłoń pierwszej damy odpychającą twarz prezydenta. Macron tłumaczył wówczas, że tylko "żartował sobie" z żoną, jak to zresztą "mają w zwyczaju".

Tardif twierdzi jednak, że tło tego zdarzenia było inne. Napisał w książce, że Brigitte "straciła panowanie nad sobą", bo przez przypadek zauważyła na telefonie męża wiadomość od znanej irańsko-francuskiej aktorki Golshifteh Farahani. W środę dziennikarz udzielił wywiadu w radiu RTL, w którym powtórzył swoje twierdzenia.

"Platoniczna relacja" Macrona z aktorką?

Dziennikarz w rozmowie z RTL stwierdził, że prezydent Macron od kilku miesięcy utrzymywał "platoniczną relację" z aktorką. Zapewnił, że słyszał tę informację od kilku różnych źródeł. Według niego wiadomości wymieniane między tą dwójką były "dość odważne", a w jednej z nich Macron miał napisać do Farahani, że "uważa ją za bardzo ładną".

Relacja ta miała "doprowadzić do napięć w małżeństwie", co zakończyło się "prywatną sceną" w samolocie, która jednak "stała się publiczna", gdy nagrania obiegły sieć.

Macronowie zaprzeczają wersji dziennikarza

Takiej wersji wydarzeń zaprzeczyło otoczenie Brigitte Macron. W środę w rozmowie z "Le Parisien" przedstawiciele pierwszej damy zdementowali doniesienia, jakoby zeszłoroczny incydent miał związek z aktorką, ponadto zapewniono, że Brigitte Macron nigdy nie sprawdza telefonu swojego męża.

Taką informację przekazało też otoczenie prezydenta. "Brigitte Macron stanowczo zaprzeczyła tej wersji wydarzeń w rozmowie bezpośrednio z autorem 5 marca, zaznaczając, że nigdy nie zagląda do telefonu komórkowego swojego męża" - brzmi oświadczenie cytowane przez "Le Parisien". Zaznaczono w nim, że autor nie umieścił w książce tego oficjalnego zaprzeczenia.