14 skazanych za powiązania z atakami w Paryżu

Na 30 lat więzienia paryski sąd skazał zaocznie Hayat Boumeddiene. Kobieta została uznana za winną finansowania terroryzmu oraz udział w grupie terrorystycznej. To jedna z 14 osób skazanych za współudział w atakach terrorystycznych na tygodnik "Charlie Hebdo" i koszerny supermarket w Paryżu w 2015 roku.

Sąd uznał, że kobieta odegrała ważną rolę w przygotowaniu ataków terrorystycznych we Francji w 2015 roku i w szerzeniu propagandy Państwa Islamskiego (IS). Boumeddiene uciekła do Syrii i prawdopodobnie nadal tam przebywa. Była sądzona zaocznie.