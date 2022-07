Defilada w Paryżu w rocznicę zdobycia Bastylii. Byli polscy żołnierze

W tym roku podczas uroczystości nie zabrakło nawiązań do sytuacji na Ukrainie i do trwającej od prawie pięciu miesięcy rosyjskiej inwazji na jej terytorium. Paryska defilada rozpoczęła się prezentacją flag narodowych dziewięciu sojuszniczych państw z Europy Środkowo-Wschodniej: Estonii , Łotwy, Litwy, Czech , Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, a także Polski.

Macron: Rosja używa gazu jako broni, musimy przygotować się na niedobory energii

Francuski prezydent oznajmił, że firmy, administracja publiczna i obywatele muszą zacząć oszczędzać energię. Zaznaczył, że Francja, dzięki swemu modelowi energetycznemu, jest mniej uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu od innych krajów europejskich, ale musi też pomóc takim państwom jak Niemcy, które znalazły się w trudniejszej sytuacji. Rząd kładzie nacisk na dalszą dywersyfikację dostaw surowców energetycznych i uzupełnia swe rezerwy gazu, importując go z Norwegii, Kataru, Algierii i USA - wyjaśnił prezydent. - Musimy się przygotować na to, że wojna (na Ukrainie) będzie trwać. (...) Musimy przygotować się na to, by obejść się bez rosyjskiego gazu - mówił dalej. Jak dodał, rząd ma opracować "plan oszczędności" energetycznych.