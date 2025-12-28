25-latek, który zaatakował w metrze, skierowany na badania psychiatryczne

Mężczyzna zaatakował nożem w paryskim metrze trzy kobiety Źródło: FR M6/Enex

Do ataków na kobiety doszło na trzech stacjach jednej linii metra w centrum Paryża w piątek po południu. Ofiary nożownika trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

25-letni napastnik został zidentyfikowany dzięki nagraniom z kamer monitoringu i aresztowany. Jest nim obywatel Mali przebywający we Francji nielegalnie, znany policji z drobnych kradzieży i niszczenia mienia pod wpływem narkotyków. W ubiegłym roku był też sądzony za rozbój i napaść na tle seksualnym.

Ukrywał się przed organami ścigania

Malijczyk, zwolniony w lipcu z więzienia z nakazem deportacji, ukrywał się przed organami ścigania - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez w zeszłym tygodniu wezwał prefektów i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli do maksymalnej czujności przed Nowym Rokiem ze względu na "bardzo wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego", zwłaszcza w odniesieniu do transportu publicznego.

