Świat

25-latek, który zaatakował w metrze, skierowany na badania psychiatryczne

Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
Mężczyzna zaatakował nożem w paryskim metrze trzy kobiety
Źródło: FR M6/Enex
Mężczyzna, który zaatakował nożem i zranił trzy kobiety w paryskim metrze, został zwolniony z aresztu i skierowany na badania psychiatryczne - poinformowała gazeta "Le Parisien". 25-letni napastnik został zidentyfikowany dzięki nagraniom z kamer monitoringu.

Do ataków na kobiety doszło na trzech stacjach jednej linii metra w centrum Paryża w piątek po południu. Ofiary nożownika trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

25-letni napastnik został zidentyfikowany dzięki nagraniom z kamer monitoringu i aresztowany. Jest nim obywatel Mali przebywający we Francji nielegalnie, znany policji z drobnych kradzieży i niszczenia mienia pod wpływem narkotyków. W ubiegłym roku był też sądzony za rozbój i napaść na tle seksualnym.

Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
Źródło: FR M6/Enex

Ukrywał się przed organami ścigania

Malijczyk, zwolniony w lipcu z więzienia z nakazem deportacji, ukrywał się przed organami ścigania - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez w zeszłym tygodniu wezwał prefektów i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli do maksymalnej czujności przed Nowym Rokiem ze względu na "bardzo wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego", zwłaszcza w odniesieniu do transportu publicznego.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FR M6/Enex

FrancjaParyżPrzemocAtak nożownikaMetro
