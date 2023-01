Policja użyła gazu łzawiącego przeciw demonstrantom w Paryżu

czytaj dalej

Czwartek jest 330. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że Waszyngton przekaże 125 milionów dolarów na zakup sprzętu potrzebnego dla utrzymania sieci ciepłowniczej i wodociągowej w Ukrainie. Środki ma przyznać Kongres. - Rosja systematycznie bierze na cel sieć energetyczną, by pozostawić miliony osób bez prądu, wody i ciepła. Robiąc to, stara się osłabić odporność i determinację Ukrainy podczas zimowych miesięcy. Mimo to ataki uczyniły Ukraińców tylko bardziej zdeterminowanymi, by zwyciężyć - oznajmił Blinken. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.