Jeden z najbogatszych Rosjan zatrzymany we Francji. W domu paczki pełne gotówki

W działaniach, które miały na celu ujęcie biznesmena i przeszukanie należących do niego nieruchomości - jak przekazuje "Le Monde" - uczestniczyło ponad sześćdziesiąt osób, w tym funkcjonariusze Centralnego Biura ds. Zwalczania Korupcji oraz Przestępstw Finansowych i Skarbowych (OCLCCIFF). Francuscy dziennikarze dowiedzieli się między innymi, że na terenie jednej z posesji należących do zatrzymanego funkcjonariusze odnaleźli paczki pełne gotówki.

Objęty sankcjami po rosyjskiej agresji

Kuźmiczow został objęty unijnymi sankcjami personalnymi w marcu 2022 roku, miesiąc po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Wówczas odszedł z rady dyrektorów banku Alfa Bank, w którym posiadał 16 proc. akcji. W tym czasie na dwa jego jachty na Lazurowym Wybrzeżu nałożono areszt, ale Kuźmiczow zdołał doprowadzić do cofnięcia tej decyzji. W chwili nałożenia na niego sankcji, zakazujących wjazdu do Unii Europejskiej, Rosjanin już znajdował się we Francji, z którą łączą go więzy rodzinne.