Świat "Ogromny skandal". Służby weszły do ponad 100 żłobków, przedszkoli i szkół Maciej Wacławik

Słowa mogą krzywdzić tak samo jak czyny. Ruszyła druga edycja kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

Francuskie media piszą o "fali zatrzymań", do których doszło w środę w związku z podejrzeniami o molestowanie dzieci w paryskich żłobkach, przedszkolach oraz w szkołach podstawowych. Funkcjonariusze jednostki ds. ochrony dzieci ujęli 16 osób związanych z przedszkolem w VII dzielnicy Paryża. To jedna z kilku placówek, której pracownicy zostali oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi - przekazał portal France24.

Postawiono im szereg zarzutów, w tym "gwałtu na nieletnich", "napaści seksualnej na nieletnich" i "przemocy wobec nieletnich" - poinformowała prokuratura. Kilku pracowników zostało zawieszonych w obowiązkach po wielu doniesieniach o nadużyciach.

Śledztwo i pierwsze procesy

17 maja prokuratorka Paryża Laure Beccuau poinformowała, że śledczy badają sprawy dotyczące nadużyć ze strony pracowników niepedagogicznych w 84 żłobkach i przedszkolach oraz 20 szkołach podstawowych. Oznacza to, że śledztwo objęło "mniej więcej co szóstą placówkę tego typu w stolicy Francji" - odnotował France24. Prawnicy informowali, że dotyczą m.in. domniemanych gwałtów na dzieciach w wieku trzech i czterech lat.

Na początku maja ruszył pierwszy proces byłego asystenta, 47-letniego Nicolasa G. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie seksualne dziewięciu dziesięciolatek i napaść na tle seksualnym na trzy z nich, o czym pisał m.in. dziennik "Le Monde". Dziś rusza proces kolejnego byłego pracownika - podaje BBC. Procesy w trzech innych sprawach zaplanowano na lato - dodaje portal brytyjskiego nadawcy. Procesów "prawdopodobnie będzie więcej" - czytamy.

Zarzuty wobec asystentów

Media zwracają uwagę, że dochodzenia dotyczą pracowników niepedagogicznych, określanych również jako asystenci bądź opiekunowie. To osoby, które zwykle opiekują się dziećmi w czasie posiłków oraz po zakończeniu zajęć. Odpowiadają również za rozmaite zajęcia sportowe, plastyczne i rekreacyjne. Dziennik "The Guardian" podkreśla, że opiekunowie szkolni nad Sekwaną "odgrywają kluczową rolę w życiu codziennym dzieci w wieku od trzech do 11 lat".

Rodzice twierdzą, że od lat walczyli o to, by zarzuty wobec asystentów traktowano poważnie. Argumentowali, że niedociągnięcia w procesie rekrutacji i weryfikacji pracowników pozwoliły na kontynuowanie nadużyć. - To ogromny skandal - stwierdził Florian Lastelle, prawnik trzech paryskich rodzin, które złożyły skargę w sprawie domniemanego wykorzystywania ich dzieci. - Państwowy system szkolnictwa jest w tym kraju powodem do dumy. Niestety obecnie we Francji nie można powiedzieć, że służba publiczna gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo - dodał prawnik cytowany przez "The Guardian".

Nowy mer Paryża Emmanuel Gregoire obiecał zreformować system rekrutacji do prowadzonych przez samorząd placówek, przeznaczając 20 mln euro na szkolenia oraz nadzór. Stwierdził też, że pracownicy niepedagogiczni będą automatycznie zawieszani już po zgłoszeniu jednej skargi.

Opiekunowie: to my jesteśmy ofiarami

Wśród pracowników niepedagogicznych nie brak głosów, że to oni są ofiarami - powszechnej podejrzliwości i dyskryminacji w związku ze skandalem. W zeszłym roku asystenci zorganizowali strajk, żądając uznania i dofinansowania ich profesji. - Rodzice przejęli władzę nad szkołami i zaczęli zgłaszać różne sprawy. Tyle że nie wszystko, co zgłaszają, jest zgodne z prawdą - powiedziała Carla Bonnet ze związku zawodowego pracowników niepedagogicznych.

Brytyjski nadawca przytoczył także wypowiedź jednego z opiekunów, którego zdaniem "ratusz nie jest już obiektywny" i "nie dba" o opiekunów. - Pracując dziś z dziećmi, w mgnieniu oka można zostać oskarżonym o absolutnie wszystko - dodał mężczyzna.