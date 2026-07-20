Świat "Akcja zastraszania" dyplomatów w Iranie. Paryż grozi konsekwencjami Oprac. Filip Czerwiński |

Uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego w Teheranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Contributor/Getty Images

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Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował w poniedziałek, że przedstawiciele francuskiej ambasady w Teheranie byli przez kilka godzin przetrzymywani, przesłuchiwani i zastraszani.

"W niedzielę rano dwóch pracowników ambasady Francji w Iranie było obiektem wyjątkowo poważnej akcji zastraszania ze strony irańskich służb bezpieczeństwa" - napisał Barrot w serwisie X. Dodał, że było to "rażącym naruszeniem immunitetu dyplomatycznego" tych osób.

Ambasada Francji w Teheranie. Pomazana przez wandali tablica (zdjęcie z 2023 roku) Źródło zdjęcia: Contributor/Getty Images

Paryż grozi Iranowi konsekwencjami

Jak relacjonował minister, osoby te były "przetrzymywane przez kilka godzin bez powodu, przesłuchiwane", a jedna z nich była napastowana. Później zdołały dotrzeć do ambasady i oczekują teraz powrotu do Francji. Barrot wyjaśnił, że osoby te zajmują się programami wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza naukowców i artystów irańskich.

"Dałem do zrozumienia ministrowi spraw zagranicznych Iranu, że te wyjątkowo poważne i nieakceptowalne naruszenia nietykalności naszych funkcjonariuszy nie mogą pozostać bez konsekwencji" - podkreślił minister.

Teheran, stolica Iranu Źródło zdjęcia: Shutterstock