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Świat

"Akcja zastraszania" dyplomatów w Iranie. Paryż grozi konsekwencjami

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Ambasada Francji w Teheranie. Tablica pomalowana przez wandalów w styczniu 2023 roku
Uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego w Teheranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Contributor/Getty Images
Dwaj pracownicy ambasady Francji, pomimo posiadania immunitetu dyplomatycznego, zostali w niedzielę zatrzymani i przesłuchani przez irańskie służby w Teheranie. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot ocenił to jako "zastraszanie" i zapowiedział, że ta sytuacja "nie może pozostać bez konsekwencji".

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował w poniedziałek, że przedstawiciele francuskiej ambasady w Teheranie byli przez kilka godzin przetrzymywani, przesłuchiwani i zastraszani.

"W niedzielę rano dwóch pracowników ambasady Francji w Iranie było obiektem wyjątkowo poważnej akcji zastraszania ze strony irańskich służb bezpieczeństwa" - napisał Barrot w serwisie X. Dodał, że było to "rażącym naruszeniem immunitetu dyplomatycznego" tych osób.

Ambasada Francji w Teheranie. Pomazana przez wandali tablica (zdjęcie z 2023 roku)
Ambasada Francji w Teheranie. Pomazana przez wandali tablica (zdjęcie z 2023 roku)
Źródło zdjęcia: Contributor/Getty Images

Paryż grozi Iranowi konsekwencjami

Jak relacjonował minister, osoby te były "przetrzymywane przez kilka godzin bez powodu, przesłuchiwane", a jedna z nich była napastowana. Później zdołały dotrzeć do ambasady i oczekują teraz powrotu do Francji. Barrot wyjaśnił, że osoby te zajmują się programami wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza naukowców i artystów irańskich.

"Dałem do zrozumienia ministrowi spraw zagranicznych Iranu, że te wyjątkowo poważne i nieakceptowalne naruszenia nietykalności naszych funkcjonariuszy nie mogą pozostać bez konsekwencji" - podkreślił minister.

Teheran, stolica Iranu
Teheran, stolica Iranu
Źródło zdjęcia: Shutterstock
Źródło: PAP
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Tagi:
FrancjaPolityka zagraniczna FrancjiIranTeheran
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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