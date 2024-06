Kolejny słynny obraz celem aktywistów klimatycznych. Na płótnie naklejka przedstawiająca suszę

Do tej sytuacji doszło w Muzeum d'Orsay w Paryżu, gdzie wystawiony jest obraz. Działaczka ruchu ekologicznego o nazwie Riposte Alimentaire przykleiła na płótno z obrazem "Pole maków" Claude'a Moneta, które nie jest chronione szkłem, kartkę z fikcyjnym pejzażem. Miał on przedstawiać to samo pole maków, zniszczone jednak przez suszę będącą skutkiem ocieplenia klimatu.