Obchody Święta Pracy we Francji. W kilku miastach wybuchły zamieszki

We Francji po godzinie 10. w poniedziałek wyruszyły pierwsze pochody pierwszomajowe w Lyonie, Marsylii, Tuluzie, Strasburgu i Clermont-Ferrand. Tegoroczne manifestacje są wymierzone w rządową reformę emerytalną. Do monitorowania demonstracji policja używa dronów - przekazało kilku prefektów policji. Związki zawodowe informowały, że w poniedziałek na ulicach Paryża spodziewają się nawet miliona ludzi.

Z kolei w Lyonie doszło do napięć podczas manifestacji pierwszomajowej. Zakapturzeni ubrani na czarno demonstranci zniszczyli witrynę sklepu, doszło do przepychanek z policją, która użyła gazu łzawiącego. Zamieszki wybuchły także w Nantes. Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego, a manifestanci rzucali przedmiotami w funkcjonariuszy. W mieście do południa zatrzymano 14 osób.