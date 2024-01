Nowy premier Francji zaprezentował skład swojego rządu

Gabriel Attal po prezentacji nowego rządu potwierdził zobowiązanie do obniżenia podatków dla klasy średniej, zapewnił o swoim przywiązaniu do bezpieczeństwa państwa.

Szef rządu w wywiadzie dla francuskiej telewizji pogratulował sobie decyzji w sprawie zakazu noszenia muzułmańskiej szaty abaya w szkołach, który wprowadził jeszcze przed objęciem teki premiera w nowym rządzie, jako minister edukacji w poprzednim rządzie premierki Elisabeth Bourne. - Będę nadal bardzo zaangażowany w edukację narodową i w szkoły, ponieważ to w szkołach buduje się społeczeństwo jutra. Jeśli działamy na rzecz szkoły, działamy na rzecz bezpieczeństwa jutra, działamy na rzecz planety jutra, działamy na rzecz pracy jutra, działamy na rzecz naszej kultury - mówił.

Kontrowersje wokół nominacji oskarżonej o korupcję posłanki

Dati, zdaniem premiera, to "kobieta zaangażowana, pełna energii, która całe życie walczyła, aby uzyskać to, czego chciała". Attal dodał, że ma "duży szacunek do walk, które prowadziła".