Francja zdradza szczegóły nowego atomowego lotniskowca. "Proces się rozpoczął"

Nowy lotniskowiec atomowy Francji ma mieć wyporność 75 tysięcy ton, a jego budowa zostanie rozpoczęta pod koniec 2025 roku - poinformował francuski minister obrony Sebastien Lecornu. - Na świecie pozostały tylko dwa kraje, które wiedzą, jak budować i obsługiwać lotniskowce atomowe: to Amerykanie i my - podkreślił.

Nowy francuski lotniskowiec

Nowy francuski lotniskowiec, którego nazwy jeszcze nie ogłoszono, ma zastąpić służący obecnie lotniskowiec atomowy Charles de Gaulle, wprowadzony do służby w 2001 roku. Jak doprecyzował teraz francuski minister obrony, nowy okręt ma być niemal dwukrotnie większy, a jego wyporność wynosić ok. 75 tys. ton. Dzięki temu będzie mógł zabierać na pokład nie tylko większą ilość samolotów, ale też szerszą gamę ich rodzajów. Pierwsze próby morskie nowego lotniskowca mają odbyć się w latach 2036-2037.

Zamówienie francuskiego rządu zrealizować we francuskich stoczniach mają koncerny Naval Group i Technicatome. - Na świecie pozostały tylko dwa kraje, które wiedzą, jak budować i obsługiwać lotniskowce atomowe: to Amerykanie i my - podkreślił Lecornu. - W globalnym kontekście naznaczonym wojną w Ukrainie i wieloma napięciami międzynarodowymi budowa lotniskowca jest konieczna - dodał. Na Twitterze Lecornu wskazał, że nadanie nazwy nowej jednostce będzie przywilejem należącym do prezydenta Emmanuela Macrona. "Charles de Gaulle będzie miał następcę" - podkreślił.