Dwa lata więzienia dla influencerów za nielegalne reklamy. "Prawo dżungli się skończyło"

Prawo regulujące pracę influencerów

Według francuskiego ustawodawcy coraz częściej dochodzi do przypadków oszustw w sieci, dlatego istniała potrzeba nakreślenia ram aktywności reklamowej influencerów i określenia ich obowiązków. Dlatego wśród przyjętych regulacji znalazło się ograniczenie możliwości reklamowania loterii i gier hazardowych przez "podmioty wywierające wpływ komercyjny" na platformach, które nie mają możliwości zablokowania dostępu do nich nieletnim. Zakazane będzie również reklamowanie operacji plastycznych, papierosów, niektórych urządzeń i produktów finansowych, takich jak kryptowaluty .

Za niedostosowanie się do nowego prawa będą grozić grzywny w wysokości do 300 tys. euro albo nawet dwa lata pozbawienia wolności.

Ponadpartyjna zgoda w sprawie influencerów

Nowe prawo zaproponowane zostało przez Partię Socjalistyczną oraz Odrodzenie Emmanuela Macrona. Stacja France24 zauważa, że decyzja w sprawie ustawy zapadła przy ponadpartyjnej zgodzie, co jest nadzwyczajną okolicznością w obecnej napiętej sytuacji politycznej we Francji. - Ustawa została przyjęta rekordowo szybko i jednogłośnie, co pokazuje, jak dużym poparciem cieszyła się zarówno w rządzie, jak i w parlamencie - stwierdziła Stéphane Vojetta z partii Odrodzenie. - Prawo dżungli się skończyło - ocenił nowe prawo socjalista Arthur Delaporte.