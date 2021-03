"Niezwykle brutalna decyzja". Niemcy ograniczają ruch na granicy z Francją

Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clement Beaune wskazał na konieczność przemieszczania się pracowników transgranicznych i zażądał "większej elastyczności" ze strony Niemiec. - Żałuję tej decyzji, ponieważ wiąże się ona z pewną liczbą spowolnień, trudności na granicach nie dla ruchu turystycznego, ale dla osób dojeżdżających do pracy - zauważył Beaune w radiu France Inter. Prezydent regionu Grand Est, do którego należy Mozela, Jean Rottner wyraził zaskoczenie "niezwykle brutalną decyzją" ze strony Niemiec.