"W najgorszym razie" spotkanie tylko z Putinem

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że nie ma jeszcze pełnego porozumienia między Francją, Niemcami i Rosją, co do zaproponowanego na 5 marca czterostronnego szczytu w sprawie sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib. Dodał, że "w najgorszym razie" tego dnia dojdzie w Turcji do jego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.