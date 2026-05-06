Nie żyje 14-latka zaatakowana nożem, zatrzymany młody mężczyzna
Do tragedii doszło w środę w miejscowości Fere-en-Tardenois w departamencie Aisne. Jak donoszą francuskie media, służby otrzymały zgłoszenie w środę rano o ciężko rannej 14-latce znajdującej się na ulicy. Mimo przybycia służb ratunkowych dziewczyna zmarła w wyniku licznych ran zadanych nożem.
Prokuratura poinformowała o ujęciu domniemanego sprawcy, 23-letniego mężczyzny, oraz o wszczęciu śledztwa w sprawie zabójstwa.
Telewizja BFMTV podała, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że do poszukiwań sprawcy zaangażowano znaczące siły żandarmerii, w tym śmigłowce i drony.
