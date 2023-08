Nie chcą przejazdu nagich rowerzystów. "Tour de France" naturystów napotkał problemy

Jak podał w niedzielę brytyjski "Telegraph", władze Nantes, miasta w zachodniej Francji, wydały rozporządzenie zakazujące siedmiu etapów tzw. "nagiego Tour de France". Powołały się na kodeks karny, który "zrównuje nudyzm ze skłonnościami ekshibicjonistycznymi", jak powiedział francuskiemu dziennikowi "Le Figaro" François Feunteun, prezes francuskiego Le Mouvement Naturiste. Publiczne obnażanie się podlega we Francji karze do roku więzienia i grzywny w wysokości 15 tys. euro (ok. 67 tys. złotych - red.).

Policja zatrzymała jednego z cyklistów

Mimo to uczestnicy WNBR postanowili kontynuować przejazd, "aby podnieść świadomość w zakresie zmian klimatycznych, bioróżnorodności i nudyzmu". Jednak - jak przekazał "Telegraph" - na początku jednego z etapów w Millau niedaleko Clermont-Ferrand w środkowej Francji policja zakazała przejazdu peletonowi i zatrzymała Feunteuna. 59-latek w rozmowie z "Le Figaro" ocenił, iż jest to "forma zastraszania przez państwo". - Gdy chcesz mówić o poważnych zagrożeniach dla planety we Francji, jesteś traktowany jak ekoterrorysta i przestępca seksualny - stwierdził, po czym dodał, że zamierza wnieść sprawę do sądu.