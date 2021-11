Nastoletnia Francuzka przyznała, że kłamała w sprawie porwania. Szukało jej 200 policjantów

Nastolatka, która twierdziła, że uciekła porywaczom w północno-zachodniej Francji, przyznała się do kłamstwa. Przez całą dobę poszukiwało jej 200 policjantów. Teraz dziewczyna "będzie objęta śledztwem za fałszywe zgłoszenie przestępstwa" – poinformowała prokurator Celine Maigne.

Nastolatka ostatecznie przyznała się do zmyślenia całej historii – przekazała prokurator. – Powiedziała, że kłamała. Nie została porwana. Poszła pieszo do Sable-sur-Sarthe – poinformowała miejscowa prokurator Celine Maigne.

Biegaczka, której nazwiska nie podano, w poniedziałek 8 listopada około godziny 16 opuściła swój dom we wsi Saint-Brice i udała się do miejscowego lasu Bellebranche. Jej ojciec zaczął szukać 17-latki, kiedy nie wróciła do domu. Trzy godziny później wezwał policję.