Najwyższy wzrost śmiertelności od 70 lat we Francji

W 2020 roku we Francji zmarło 668,8 tysiąca osób, czyli o 55 tysięcy więcej niż w roku 2019. Jest to wzrost o 9,1 procenta - najwyższy od 70 lat. "Ze względu na epidemię COVID-19 oczekiwana długość życia kobiet spadła o 6 miesięcy (do 85,1 lat) w porównaniu z rokiem 2019 i o 7,2 miesiąca (do 79,1 lat) dla mężczyzn" - pisze francuski Narodowy Instytut Statystyczny (INSEE) w raporcie.