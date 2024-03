Francuski rząd podniósł stopień zagrożenia terrorystycznego do najwyższego poziomu. Ma to związek z zamachem w Krasnogorsku pod Moskwą, w którym zginęło ponad 130 osób. Premier Francji Gabriel Attal przekazał też, że w gotowość stawia 4000 żołnierzy, którzy dołączą do operacji antyterrorystycznej "Sentinelle", jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Francja reaguje po ataku w Rosji

Attal przekazał po nim, że specjalna grupa wojskowych wyznaczona do walki i ochrony przed terroryzmem działająca w ramach operacji "Sentinelle", zostanie w razie potrzeby powiększona z 3000 do 7000 żołnierzy. Nowe 4000 będzie czekało od teraz "w gotowości", by przystąpić do akcji i chronić dodatkowo np. dworce, miejsca modlitw, szkoły czy teatry w całym kraju.