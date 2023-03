Liczne starcia protestujących z policją we Francji. 175 funkcjonariuszy zostało rannych

Protesty przeciwko reformie emerytalnej we Francji we wtorek po raz kolejny doprowadziły do zamieszek w wielu miastach. Szef MSW Gerald Darmanin napisał we wtorek wieczorem na Twitterze, że 175 z 13 tysięcy policjantów i żandarmów, którzy we wtorek pełnili służbę, zostało rannych.