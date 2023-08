Nowy zakaz dla muzułmanek we Francji. Wejdzie w życie we wrześniu

Muzułmanki we Francji nie będą już mogły nosić abai w szkole, poinformował minister edukacji tego kraju. Podkreślił, że celem zakazu, który ma wejść w życie 4 września, jest to, aby ubiór danej osoby nie mógł wskazywać na jej wyznanie.

Francja. Zakaz noszenia abai

- Wchodząc do klasy, nie powinniśmy mieć możliwości zidentyfikowania na pierwszy rzut oka wyznania uczniów - podkreślił Attal. - Zdecydowałem, że abaja nie będzie już dłużej mogła być noszona w szkołach - zaznaczył i dodał, że wkrótce zostaną wydane odpowiednie wytyczne na szczeblu krajowym.

Stacja przypomina, że we Francji obowiązują ścisłe przepisy dotyczące zakazu pokazywania symboli religijnych w szkołach publicznych i budynkach rządowych, które wynikają ze świeckiego charakteru państwa. Od 2004 roku we Francji zakazane jest noszenie widocznych symboli religijnych w szkołach publicznych. W 2010 roku zakazano zasłaniania twarzy w miejscach publicznych, zabraniając tym samym kobietom noszenia burek i nikabów. Abaja pozostawała zaś w "szarej strefie" i nie była w szczególny sposób uwzględniana w prawie. We Francji mieszka około pięciu milionów muzułmanów.