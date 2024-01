Francuska minister wstrzymuje rozbiórkę zabytkowego laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie

Minister kultury Francji informuje o wstrzymaniu rozbiórki historycznego budynku w Paryżu, w którym mieściło się laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie. W planach jest wybudowanie tam centrum chemii biologicznej do walki z nowotworami.

Pavillon des Sources to niewielki budynek z początku XX wieku wybudowany na górze Sainte-Genevieve w paryskiej Dzielnicy Łacińskiej. Znajduje się koło siedziby instytutu naukowego i muzeum, które noszą imię polskiej noblistki. W tym laboratorium Maria Skłodowska-Curie przygotowywała do badań radioaktywne substancje.

Jak wyjaśnia agencja AFP dawne laboratorium polskiej badaczki chce wyburzyć fundacja walcząca m.in. z rakiem by wybudować tam pięciopiętrowy budynek o powierzchni około 2000 m2, w którym mieściłoby się "pierwsze w Europie centrum chemii biologicznej zajmujące się nowotworami". Odpowiednie zezwolenia na rozbiórkę zostały wydane na początku zeszłego roku.

Plany budowy centrum chemii biologicznej do walki z nowotworami

- Jeśli na górze Sainte-Genevieve uda się znaleźć alternatywne rozwiązanie, Instytut Curie je zaakceptuje. Jeśli tak się nie stanie, konflikt między pamięcią a żywą nauką trzeba będzie rozstrzygnąć spokojną debatą - podkreślił Thierry Philip, który do tej pory podkreślał, że Pavillon des Sources nie jest już laboratorium, a jedynie składowiskiem dawnych odpadów radioaktywnych, i obecnie stoi pusty.

AFP przypomina, że liderka opozycji w Radzie Paryża Rachida Dati zwróciła się do ministra kultury o zarejestrowanie byłego laboratorium jako pomnika historii, co oznaczałoby, że nie może on zostać wyburzony.