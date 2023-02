Setki tysięcy wyszły na francuskie ulice. Nie chcą reformy emerytalnej

Prawie milion osób wyszło w sobotę na ulice Francji. Uczestnicy protestów chcą wywrzeć presję na rząd, by zrezygnował z planów reformy emerytalnej, w tym podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Tylko w Paryżu na ulice wyszło 93 tysiące osób.

Po trzech ogólnokrajowych strajkach trwających od początku roku, związki zawodowe mają nadzieję dorównać w sobotę masowej frekwencji z 19 stycznia, kiedy to ponad milion ludzi protestowało w większości francuskich miast.

- Jeśli nie są w stanie słuchać, co dzieje się na ulicach i nie są w stanie zrozumieć, co dzieje się z ludźmi, cóż, nie powinni się dziwić, że w pewnym momencie to wybuchnie - powiedziała agencji Reutera w Paryżu pielęgniarka Delphine Maisonneuve.