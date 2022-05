Miał więzić i gwałcić nastolatkę, potem wymienił ją na młodszą. Milioner oskarżony o pedofilię i handel ludźmi

Jacques Bouthier - prezes firmy Assu 2000 i jeden z najbogatszych Francuzów - trafił do aresztu. Lista zarzutów, cytowana przez "Le Figaro", jest długa: handel ludźmi, gwałt na nieletniej powyżej 15. roku życia, wykorzystywanie nieletnich do prostytucji i napaść seksualna na nieletnią poniżej 15. roku życia.

Telewizja RTL dotarła do źródeł mówiących o 22-letniej kobiecie, która zgłosiła się w marcu 2022 roku na posterunek policji w Paryżu. Zeznała, że przez pięć lat była w niewoli bogatego mężczyzny, który dopuszczał się na niej gwałtu. Kobieta twierdzi, że potem została wymieniona na 14-latkę, bo sama stała się dla niego "za stara". Wnoszącej oskarżenie udało się wcześniej sfilmować milionera z nastolatką w łóżku.

Handel ludźmi, gwałt na nieletniej, wykorzystywanie do prostytucji

Bogatym mężczyzną, o którym mówiła kobieta, okazał się Jacques Bouthier - prezes firmy Assu 2000 i jeden z najbogatszych Francuzów. Poza nim francuska policja aresztowała pięciu jego pracowników. Lista zarzutów, cytowana przez "Le Figaro", jest długa: handel ludźmi, gwałt na nieletniej powyżej 15. roku życia, wykorzystywanie nieletnich do prostytucji i napaść seksualna na nieletnią poniżej 15. roku życia. Aresztowani są również podejrzani o stworzenie związku przestępczego w celu przeprowadzenia porwania i pozbawienia wolności oraz posiadanie zdjęć z pornografią dziecięcą.

Wśród wspólników milionera miała być jego żona

Jak podaje "Le Figaro", porwanie młodej kobiety miało na celu przejęcie od niej kompromitującego milionera nagrania i zmuszenie ofiary do opuszczenia kraju. Źródło sądowe przekazało dziennikowi, że do grupy przestępczej powołanej do tego celu miała należeć żona Bouthiera, a także dwóch pracowników jego firmy, młoda kobieta bliska wnoszącej oskarżenie i były żandarm Grupy Interwencyjnej Żandarmerii Narodowej. Wszyscy zostali oskarżeni i aresztowani w sobotę. Śledztwo powierzono Brygadzie Ochrony Nieletnich (BPM). Wszczęto również dochodzenie sądowe.